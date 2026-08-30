Harry-Potter-Wanderung für Kinder der Stadtbücherei Künzelsau

Die Teilnehmer begeben sich mit Landschaftsführerin Nicole Dörr auf eine zauberhafte Harry- Potter Wanderung. Gemeinsam wird entdeckt, was Harry Potter beispielsweise im Schulfach Kräuterkunde gelernt hat.

Daneben warten auch einige Rätsel auf die Wanderer. Diese Aufgaben müssen gelöst werden, um am Ende eine kleine Belohnung zu erhalten. Die Wanderung ist geeignet für Harry-Potter Fans von 6 Jahren bis 12 Jahren. Inhaltlich beschäftigen sich die Teilnehmer mit Band 1 und Band 2 der Bücherreihe. Start- und Endpunkt der Wanderung ist die Stadtbücherei.