Hartenburg, Kohler, Leibfahrt, Michl, Parr, Riebartsch, Schamal, Tatas – Plaudern & Politik

Von Jungen Leuten für Junge Leute

Dieser Abend soll einen offenen Raum bieten, um sich auszutauschen und einander zuzuhören. Dabei gelten Regeln, wie respektvoller Umgang miteinander. Dabei geht es nicht darum, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen oder recht zu haben – sondern darum, neue Perspektiven und Sichtweisen kennenzulernen. Wir setzen uns in kleinen Gruppen zusammen und sprechen über politische Themen, die uns beschäftigen und interessieren. Der Abend ist offen gestaltet: Man kann kommen und gehen, wann man mag, es gibt Getränke und Snacks. Wir freuen uns auf euch.