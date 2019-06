Hartgas Musik Nacht 003 w/ Janzon [Code is Law]

Kurz vor der Sommerpause wollen wir euch noch einmal richtig einheizen!Kommt vorbei und verliert euch mit uns irgendwo zwischen UK, Rave, EBM und Techno!Ordentlich Feuer geben für euch:Janzon [Code is Law/ Lehmann Club]Er wird beeinflusst von Jungle, Liquid DnB, IDM, Techno und Leftfield, aus denen er seinen ganz eigenen Sound entwickelte. Er veröffentlichte 2014 seine erste Solo-EP „The Primal Scream“, gefolgt von „Twisted Dust“ im Jahr 2015, welche auf Moerbecks Label Code Is Law releast wurden. 2018 machte er einen Remix von Djedjotronics „Take me down“, der auf dem bekannten Label Boysnoize Records veröffentlicht wurde. Seit 2014 ist Janon Resident im Lehmann, welches für das Zuhause der innovativsten Techno-Nächte in ganz Deutschland steht.Konsent & Tondera [ReadyForTechno]Die beiden aus Heilbronn stammenden DJs und Produzenten sind in ihrer Heimat schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ihr gemeinsamer Sound zeichnet sich durch energiegeladene Basslines, verspielte Melodien, sowie eigene Remixe und Produktionen aus.Schoenlocker & bvffes [Hartgas Musik]Be there und bringt mit uns den Floor zum Brennen!As always stay Hartgas!