Hartgas präsentiert Sebastian Groth

Heute kracht es im Gebälk: Sebastian Groth ist DJ, Produzent, Labelbetreiber und Garant für derben Techno und Darktechno. Gekonnt gleitet er in seinen Sets zwischen humorvollen Intros mit verrückten Vocals aus alten Filmen und hartem Techno am Rand des Wahnsinns hin und her. Es ist dieser Hang zum DJ als wahrem Entertainer mit Kontakt zur Menge und immer einem Lächeln im Gesicht, der Sebastian auszeichnet. Heute zeigt er im Buko, dass sein Sound verdammt viele Facetten hat. Brachialen Support steuert die Hartgass-Truppe bei.