Hartwin Trio

Hartwin ist ein diatonischer Akkordeonist und Komponist.

Seine Instrumentalmusik berührt seit vielen Jahren Menschen weltweit. Er ist bekannt für seine eingängigen und melancholischen Melodien, die viel Raum für die Fantasie der Zuhörer*innen lassen.

Mit Flavia Escartin und Pavel Souvandjiev umgibt sich Hartwin mit zwei talentierten und äußerst kreativen Musiker*innen, die sich nicht scheuen, Elemente aus verschiedenen Stilen miteinander zu kombinieren. Die Musik des Trios bewegt sich zwischen den Grenzen von Klassik, Folk und Weltmusik, orchestriert von drei besonderen Persönlichkeiten, die sich ständig gegenseitig musikalisch herausfordern und ergänzen.

Der Wiedererkennungswert von Hartwins Melodien, kombiniert mit den treibenden und überraschenden Arrangements von Flavia & Pavel, bilden ein schillerndes Klangerlebnis, das man bei einem Konzert dieses „untypischen“ Trios live erleben muss.