Harvey mit den vielen Hüten: Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren

Hase Harvey sammelt Kopfbedeckungen aller Art. Ob Hüte, Kappen oder Mützen – an manchen Tagen trägt Harvey gleich alle auf einmal.

Doch eines Tages bläst ein heftiger Sturm die liebgewonnene Sammlung von Harveys Kopf und verteilt sie in sämtliche Himmelsrichtungen! Harvey beginnt zu suchen und stellt fest, dass seine Hüte bereits anderweitig gebraucht werden: die Dachseltern verwenden eine Pudelmütze als Babybett, die Frösche schaukeln vergnügt in einem Hut und der Siebenschläfer hat in der roten Mütze eine bequeme Hängematte gefunden. Was soll Harvey jetzt nur tun? Eine liebevolle Geschichte über Freundschaft und Teilen nach dem Bilderbuch von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.