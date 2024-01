HASA steht für „Heiners All-Star-Attraktion“

Wie der Name erahnen lässt, betreibt HASA „umbenannte Raumfahrt“ und wartet mit Reggae, Funk und Space-Balladen aus der süddeutschen Galaxie auf. Originell, tanzbar und garantiert abgefahren!

Sprachverspielte, einfühlsame Songs, aber auch virtuose Instrumentals steigen mittels der Urkraft des Elektrons in ungeahnte Höhen auf. Persönlich Erlebtes, Erahntes und frei Erfundenes aus den schier unendlichen Weiten des Tübinger Umlands lässt sich mittels des lokalen Idioms durchaus poetisch vermitteln. Und für Auswärtige oder Aliens liefert HASAs „Verklickerer“ die Essenz der Lyrics auch in Echtzeit auf Englisch. Wir sind durchweg schwäbische „Natives“, die der Schwere des Lebens ein gehörig Maß an Leichtfüßigkeit abringen – bodenständig, ohne Bodenhaftung!