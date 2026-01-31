HASA

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

„STREIK“ – Album-Release Konzert.

Mit animierten Illustrationen von Dieter Hermenau.

Nach dem poppig-knalligen Debüt 1st Album (2024) zeigt HASA nun ihre lyrische Seite: das neue Album STREIK, das am 13. März erscheint, wird im Release-Konzert mit animierten Illustrationen von Dieter Hermenau präsentiert – ein Fest für Ohr und Auge!

Die Band kombiniert den Sound der 70er-Jahre mit zärtlich klingendem Schwäbisch und verschmilzt tanzbaren Jazz, Rock, Blues, Reggae und Funk mit Dialekt-Lyrics, die oft wie Gedichte wirken – mal dadaistisch, mal aus dem prallen Leben gegriffen. HASA lässt als Heiners-All-Star-Attraktion Dinge zusammenwachsen, die bislang niemand zusammendachte, und schafft ein herausfordernd lässiges Gesamtkunstwerk.

