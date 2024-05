PHILOSOPHISCHE KAFFEESTUNDE IV - BRAUCHEN WIR EINE NEUE ETHIK IM ZUGE VON KI?

Menschliches Denken, Künstliche Intelligenz und Ethik.

Ein Gespenst geht um auf der Welt: das Gespenst der “Künstlichen Intelligenz”.

Längst ist es Zeit, diesen oft emotional geführten Diskurs zu versachlichen und sich die philosophischen Voraussetzungen zu vergegenwärtigen.

Können nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen denken? Seit Langem beschäftigt die Philosophen, was eigentlich unser Denken ausmacht. Aber wir verstehen es immer noch nicht zu Genüge, was geschieht, wenn wir meinen, dass wir “denken”. Wie sollen wir dann wissen, ob Maschinen denken können, wenn wir selbst noch nicht begreifen, was wir tun, wenn wir denken.

Angenommen Maschinen könnten in einem selbstgesteuerten Prozess denken - können sie dann auch handeln?

Wie sollen Menschen mit Maschinen umgehen, die Anteile Künstlicher Intelligenz haben?

Diese Fragen wollen wir an vier Terminen am Kaffeetisch in der Taubenscheune nachgehen (10.03.2024, 14.04.2024, 28.04.2024 und 09.06.2024). Dabei begleiten uns sowohl klassische wie auch neue philosophische Ansätze.

Mit Axel Grau.