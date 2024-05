KUNST DES SPORTS - SPORTBILDER IN DER BILDENDEN KUNST VON DER ANTIKE BIS ZUR ZEITGENÖSSISCHEN KUNST

Vom Diskuswerfer der Antike bis zu den Sportbildern zeitgenössischer Künstler – die Kunstwerke zeigen, wie facettenreich der Sport in der Welt der Kunst reflektiert wird. Die Kunst des Sports ist weit mehr als die Illustration verschiedener Sportarten: sie bildet Strukturen gesellschaftlicher Wirklichkeit ab und so erzählen die Sportbilder auch immer etwas über das Bild des Menschen in der jeweiligen Epoche. Den Vortrag hält Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin Anette Ochsenwadel.