Hase im Hochzeitskleid?

Bronislava von Podewils, Jahrgang 1970, studierte Bildhauerei an der Accademia di Belle Arti in Carrara/Italien. Nach ihrem Aufbaustudium an der Akademie der Künste in Karlsruhe bei Professor Stephan Balkenhol machte sie sich 2007 ebenda mit ihrem »Atelier von Podewils« selbstständig. Sie nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Bei näherer Betrachtung nehmen die vertraut erscheinenden Tierskulpturen unerwartet etwas eigenartig Unbequemes an. Erneutes nachdenkliches Betrachten und dann im Gespräch mit der Künstlerin gibt sie einen Hinweis auf René Magritte, der zu dem daherkommenden Gürteltier oder Krokodil sinngemäß angemerkt haben könnte, das seien ja gar kein Gürteltier oder Krokodil das seien vielmehr (zumindest auch) höchst feine Skulpturen aus Wellpappe und Papier.