Hase und Igel

Da behauptet doch frech der Hase, er könne schneller laufen als der Igel. Und er fordert den Igel sogar zum Wettkampf heraus. Dummer, eitler Hase! Da wirst Du was erleben!

Nun, was der Hase erlebt und wie er zu guter Letzt zum besten Freund des Igels wird, das kann man in der liebevollen Aufführung der BuehneBumm erleben, die wieder in Kooperation mit den Kreuzgangspielen für unsere jüngsten Zuschauer da sein wird.

"Nun, es käme auf einen Versuch an", meinte der Igel. "Ich wette, wenn wir wettlaufen, so laufe ich dir davon." "Das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen!" sagte der Hase, "aber meinetwegen, wenn du so übergroße Lust hast. Um was wetten wir?" "Einen goldenen Taler ", sagte der Igel.

Es spielen Judith Mauch / Lea Aumann und Katrin Sagener / Meike Pintaske

Regie: Gero Vierhuff