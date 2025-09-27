Handgemachte Musik, Charme und Power – Hashtag Unplugged aus Kirchheim unter Teck.

Seit vielen Jahren begeistert Hashtag Unplugged aus Kirchheim unter Teck mit einer einzigartigen Mischung aus Rock, Pop und jeder Menge Spielfreude.

Die fünfköpfige Band steht für echte, handgemachte Musik mit Herz, Humor und einem Sound, der unter die Haut geht. Mit Gitarre (Andy), Schlagzeug (Klaus), Cello (Wolfi) und den beiden charismatischen Sängerinnen Nici und Sabrina schafft Hashtag Unplugged eine unverwechselbare Klangfarbe.

Mal gefühlvoll, mal kraftvoll – aber immer mitreißend.

Das Cello verleiht bekannten Songs eine besondere Tiefe, während die energiegeladene Bühnenpräsenz und die humorvolle Moderation jedes Konzert zum Erlebnis machen.

Die Band spielt bekannte Rock- und Pop-Hits in überraschenden Arrangements, verleiht ihnen eine ganz eigene Note und sorgt damit regelmäßig für Gänsehaut und gute Laune zugleich.

Hashtag Unplugged – das ist mehr als Musik. Das ist Emotion, Energie und ein Abend, den man nicht vergisst.