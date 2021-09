Hasnain Kazim liest aus „Mein Kalifat“

Der Journalist und Bestsellerautor Hasnain Kazim liest am Dienstag, 5. Oktober ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im K3, Berliner Platz 12, aus seinem neuen Buch. In „Mein Kalifat – Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte“ setzt er sich humorvoll und überspitzt mit Ängsten vor einer Islamisierung Deutschlands auseinander.

Kazim erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der auf einer Pegida-Demonstration das Kalifat ausruft, sodass die Demonstrantinnen und Demonstranten damit konfrontiert werden, sich nicht mehr gegen ein Phantom wenden zu müssen.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei, eine vorherige Anmeldung per E-Mail an:bibliothek@heilbronn.de ist erforderlich. Die Veranstaltung ist rollstuhlgerecht und barrierefrei zugänglich. Wer eine Übersetzung in Gebärdensprache benötigt, kann dies bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung ebenfalls per E-Mail anfragen. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Landesverordnung statt.

Die Lesung wird im Programm „360°– Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ der Kulturstiftung des Bundes gefördert.