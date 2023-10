Das hässliche Entlein

Wie kommt das Schwanenei ins Entennest?

Das Märchen vom hässlichen Entlein ist eine Geschichte über das anders sein. Über Ausgrenzung, aber auch über Freundschaft und Vertrauen. In der Inszenierung des STEPS Tanzstudios wird dieses aktuelle Thema in einer Mischung aus Ballett, Hip Hop, Jazzdance und Contemporary auf fantasievolle Weise tänzerisch erzählt. In Zusammenarbeit mit den Schülerinnen des Berufskollegs für Mode und Design der Akademie für Kommunikation (AfK) werden die Kostüme der Hauptfiguren entworfen und genäht.

