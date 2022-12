Puh, in letzter Sekunde ist Mama der Katze entkommen, doch sie hatte große Angst! Die kleine Maus Mina versteht nicht so genau, wovon die Mutter spricht. Sie selbst fürchtet sich vor nichts, aber sie will wissen, was Angst ist und wie sie sich anfühlt. Und so hüpft sie ganz alleine aus der Mäusehöhle und macht sich auf die Suche nach Antworten.

Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami (*1946) und die Schweizer Illustratorin Kathrin Schärer (*1969) haben mit Hast du Angst?, fragte die Maus ein poetisches und berührendes Bilderbuch zum Thema Angst geschaffen. Ein Gefühl, das wir alle kennen, das uns manchmal fast lähmt und vor dem wir uns oft fürchten. Die Geschichte der Maus Mina macht nicht nur Mut, sich diesem zu stellen, sondern zeigt auch eindrücklich, dass Ängste überwunden werden können, wenn wir sie uns gegenseitig anvertrauen.