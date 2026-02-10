Hatay Kulinarisch entdecken

Wir entdecken an zwei Kochabenden die Küche Hatays – der Partnerstadt von Aalen am Mittelmeer – mit ihren besonderen Vorspeisen, aromatischen Hauptgerichten und süßen Nachspeisen.
Info
Küche in der Bohlschule Friedrichstraße 50, 73430 Aalen
-
Küche in der Bohlschule Friedrichstraße 50, 73430 Aalen
Wir entdecken an zwei Kochabenden die Küche Hatays – der Partnerstadt von Aalen am Mittelmeer – mit ihren besonderen Vorspeisen, aromatischen Hauptgerichten und süßen Nachspeisen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH