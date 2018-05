× Erweitern Hatebreed

Hatebreed lassen sich in alter Tradition auch dieses Jahr wieder in unseren Breitengraden blicken. Die Band um Frontmann Jamey Jasta verschlägt es am 20.6. zum ersten Mal nach Heidelberg in die halle02. Derbes Geshoute, Killerriffs, Breakdowns und Doublebass Salven sind die Markenzeichen von Hatebreed und haben sie zu einer der erfolgreichsten Hardcore Bands der USA und weit darüber hinaus gemacht. Mit hartem „Auf den Punkt Geballer“ und fetten Riffs haben sich die Jungs den Weg frei geholzt. Das wird hart! Versprochen.