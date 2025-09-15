Hatha Yoga-Kurs mit ätherischen Ölen

In diesem Kurs können Sie eine tiefe Entspannung und eine beruhigende Wirkung auf deinen Körper und Seele erleben.

Die sanften Yoga-Übungen in Verbindung mit den beruhigenden Düften der ätherischen Öle schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Ausgeglichenheit. Gönn dir eine Auszeit und bring Körper und Seele in Einklang.

HINWEIS: Bitte ein Getränk und ein großes Badetuch mitbringen.

Kursdauer:

10 Wochen vom 15.09. bis 17.11.2025

immer montags von 19:30 Uhr bis 20:45 Uhr

Veranstaltungsort:

Kurhaus Bad Mergentheim

Gartensaal-Erdgeschoss (Eingang Parkseite)

Kursleitung:

Sabrina Meister