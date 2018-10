Ausnahme-Bassist Hellmut Hattler ist eine lebende Legende und auch international eine feste Größe. Mit der Band KRAAN prägte er den Jazzrock, mit TAB TWO erfand er den HipJazz, für sein Album "No eats yes" erhielt er den Schallplatten-Preis ECHO, für Tina Turner schrieb er den Song "Thief Of Hearts" und ganz nebenbei etablierte er den Bass als Melodieinstrument.

Bei seinem aktuellen Projekt HATTLER gibt's eine unnachahmliche Melange aus Funk, Soul, Pop, NuJazz und Clubsounds.

Kaum ein deutscher Musiker hat sich so konsequent als Instrumentalist und Songwriter durch eine so unverwechselbare musikalisch Sprache hervorgetan, sich darüber hinaus ständig weiterentwickelt, ohne dabei den roten Faden seiner musikalischen Wiedererkennbarkeit zu verlieren, wie ECHO-Preisträger und Ausnahmebassist Hellmut Hattler. Nben seiner aktuellen Arbeit mit der deutschen Kultband KRAAN fokussiert er seine ganze Erfahrung und Leidenschaft auf sein neues Projekt namens HATTLER.

Line-up:

Fola Dada / Vocals

Torsten de Winkel / Guitar

Oli Rubow / Drums

Hellmut Hattler / Bass