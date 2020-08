Wer in den Annalen der deutschen Rockmusik blättert, wird seinem Namen immer wieder begegnen: Seit den 70er-Jahren ist Hellmut Hattler eine feste Größe im Musikgeschehen: Er schuf mit KRAAN eine der erfolgreichsten deutschen Jazzrock-Bands, sein Name ist untrennbar mit TAB TWO und SIYOU’n’HELL verbunden - und - was vielleicht das Wichtigste ist: Der Bassist, Texter und Komponist hat sich musikalisch ständig weiterentwickelt und des Öfteren auch neu erfunden. Trotzdem ist er sich immer treu geblieben.

Seine unbändige Kreativität zeigt er nun mit einer Band, die seinen Nachnamen trägt und deren Debutalbum „No Eats Yes“ aus dem Stand mit dem ECHO jazz national/international ausgezeichnet wurde.

Besetzung:

Fola Dada - vocals

Torsten de Winkel – guitar, e-sitar

Hellmut Hattler - bass

Oli Rubow – drums, electronics