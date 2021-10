Hauptkommissar Schröder ermittelt in Heilbronn

Krimifans aufgepasst, erleben Sie am 05. Dezember 2021 einen humorvollen und mörderisch aufregenden Abend bei „Das Kriminal Dinner“. Das „Weinstube Amalienhof Beilstein“ wird zum Schauplatz eines rätselhaften Mordfalls. Der kauzige Hauptkommissar Schröder wird mit Witz und Verstand versuchen den Mörder zu entlarven. Während fleißig ermittelt wird, wird Ihnen ein exklusives 3-Gänge-Menü serviert.

An seinem Geburtstag wird der Hauptkommissar an einen Tatort gerufen und gerät dort selbst in große Gefahr. Zum Glück kann sein neuer Kollege Pit Zimmermann ihm zur Hilfe kommen und das Schlimmste verhindern. Der inkompetente Chef der beiden und die Spurensicherung erschweren allerdings zusätzlich das Leben des Hauptkommissars und sorgen für einige Lacher beim Publikum.

Zu allem Überfluss verschwindet dann auch noch Susi. Doch wer ist eigentlich Susi? Finden Sie es im „Weinstube Amalienhof Beilstein“ heraus. Ein Abend voller Spaß und Unterhaltung erwartet Sie, während Sie mit einem leckeren 3-Gänge-Menü verwöhnt werden, das den Abend perfekt abrundet.

Los geht’s mit Nervenkitzel und Genuss beim Kriminal Dinner Heilbronn um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 16:30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es ab € 79,90- an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.das-kriminal-dinner.de sowie telefonisch unter der Tickethotline 01805-55 00 55 (0,14 €/min aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/min Mobil). Geschenkgutscheine erhältlich unter https://www.das-kriminal-dinner.de/gutschein/

Viel Krimispaß