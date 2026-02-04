Haus & Co. - Bauen, Wohnen, Modernisieren

Auf der Messe in Göppingen präsentieren sich unter anderem Baubetriebe, regionale Handwerker und Handwerksbetriebe, Immobilienanbieter und Immobilienvermittler, sowie auch Finanzdienstleister und Finanzierungsvermittler, Architekten und verschiedene Verbände. Unsere Aussteller informieren Bauherren, Immobilienbesitzer und alle Interessierten über aktuelle Themen rund um die Bereiche Bauen, Renovierung und Modernisierung, sowie auch Energiesparen und Wohnen. Ein anspruchsvolles Podiumsprogramm informiert die Besucher der Bauen – Wohnen – Modernisieren in verschiedenen interessanten Fachvorträgen zusätzlich über aktuelle Themen rund um die Bereiche Bauen und Wohnen.