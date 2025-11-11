Thomas Melle ist zu Gast am Schauspiel Stuttgart und liest aus seinem neuen Roman Haus zur Sonne, der als Fortsetzung zu Die Welt im Rücken gelesen werden kann.

Auch in diesem neuen Text beschäftigt sich Thomas Melle mit seiner bipolaren Erkrankung. Radikal und schonungslos blickt der Protagonist – Thomas Melle – auf sein Leben und beschließt, es zu beenden. Dazu lässt er sich in eine Suizidklinik mit dem Namen „Haus zur Sonne“ einweisen. Dort sollen den Patienten zunächst jegliche irdischen wie überirdischen Sehnsüchte und Herzenswünsche erfüllt werden. Anschließend dürfen und müssen sie aus dem Leben scheiden …

Thomas Melle spielt in seinem jüngsten Roman mit Fiktion und Wahrheit – sowie dem Unterschied zwischen Lebensmüdigkeit und Todeswunsch, Träumen und Glück. Wenn das Leben fremdbestimmt ist, kann Sterben dann selbstbestimmt und befreiend sein? Haus zur Sonne stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2025. Kurz nach dessen Erscheinen im August 2025 feierte die Bühnenfassung seines Vorgängers Die Welt im Rücken in der Regie von Lucia Bihler am Schauspiel Stuttgart ihre Premiere. Im Bühnenbild von Die Welt im Rücken liest nun Thomas Melle selbst aus seinem neuen Buch. Wir freuen uns, den gefeierten Autor bei uns zu Gast zu haben.