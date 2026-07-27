Die Hausemer Kerwe lädt ein zu einem fröhlichen Festwochenende für die ganze Familie! Ob geselliges Beisammensein, leckeres Essen, kühle Getränke oder tolle Aktionen – hier ist für alle etwas dabei.

Freut euch auf einen stimmungsvollen Fassbieranstich in der Hauptstraße, einen bunten Festplatz mit kleinem Rummel, Livemusik und das kulinarische Angebot unserer engagierten Vereine – ohne sie wäre die Kerwe nicht das, was sie ist!

Auch für Familien wird einiges geboten: Ein verkaufsoffener Sonntag mit einem abwechslungsreichen Hobby- und Kreativmarkt, Mitmachaktionen und dem Besuch des TSG Hoffexpress sorgen für Spaß und Abwechslung.