Hausverbot - Hip Hop don't stop

Zum Sommerstart heißt es Eskalation - dann ab in die nächste Runde! Am 11.05.2019 heißt es wieder HAUSVERBOT. Es wird heißer denn je. Durch die Nacht begleitet uns DJ Cusher mit den freshesten Hip Hop & New School Tunes! Außerdem hat nur die Morgenstunde Gold im Mund deshalb gibt es zum Einstimmen für die ersten Boys and Girls Welcomeshots solange der Vorrat reicht.