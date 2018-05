hautnah BK ON STAGE mit Philipp Dittberner & Band

Schon einmal ein Konzert mit einem bekannten Sänger organisiert? Wir sind eine Studentengruppe des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement (BK) und haben mit dem Projekt #hautnah die Chance, Eventmanagement live zu erleben. Den theoretischen Input direkt in die Praxis umsetzen und dabei die Branchen kennenlernen, das macht unseren Studiengang aus!

Am 15. Juni sind Philipp Dittberner & Band zu Gast in Künzelsau. Die Musik von Philipp Dittberner, bekannt durch den Riesenerfolg der Hits "Wolke 4" und "Das ist dein Leben", lässt einen schon beim ersten Hören nocht mehr los. Warum seine Songs so sind, wie sie sind – ehrlich, gefühlvoll, voller Intensität: »Es gibt Popmusik, die funktioniert über ein Gesicht, über einen Namen, der eine Marke ist. Bei meiner Musik spielt das glaube ich keine so große Rolle, und genauso will ich das: dass die Leute über die Musik Identifikation finden und Nähe spüren, nicht über mich. Ich trete zurück, damit die Musik im Vordergrund stehen kann.«

Ein #hautnah – Konzert lebt von seiner Nähe zum Künstler und so werden exklusiv 250 Tickets über die Anmeldeseite vergeben. Seid schnell und

sichert Euch ein Ticket – first come, first serve. Für die, die zu spät

kommen, werden am Tag des Konzertes noch 50 weitere Tickets verlost. Kommt an unseren Stand auf der „OpenCampusNight“ (www.hs-heilbronn.de/opencampusnight) und probiert Euer Glück.

Wir drücken die Daumen!

Infos & kostenlose Tickets ab 14.05. unter:

www.hs-heilbronn.de/bk-on-stage