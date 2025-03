Hautnah-Konzert mit Hearts and Bones

Unter dem Motto „Musik, Wein und Museum“ verwöhnt Sie das Weingut Bauer im außergewöhnlichen Ambiente des Deutschordensschlosses mit einer hochwertigen Auswahl an Weinen und feinem Fingerfood.

Für die passende Musik sorgen „Hearts and Bones“ mit Songs der 60er, 70er und 80er. Sängerin Biggi Binder bezaubert durch ihre rockig-soulige und facettenreiche Stimme, die perfekt zum Gitarrenspiel von Barbara Gräsle passt. Bei den beiden Multitalenten kommen die verschiedensten Instrumente zum Einsatz wie Akkordeon, Tin Whistle, Waschbrett, Percussion und Cajon. Dadurch verleihen sie ihrem reduzierten, akustischen Sound weitere Klangfarben und den nötigen Groove. Freuen Sie sich auf Songs u.a. von Cyndie Lauper, Gloria Estefan, Sting, Zaz, James Taylor und vielen mehr in der Frauenpower-Version von „Hearts and Bones“!