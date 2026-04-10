Vollgas durch 100 Jahre Motorradgeschichte

Über 100 Jahre Motorradgeschichte hautnah: Entdecken Sie Rennsportlegenden, seltene Prototypen und faszinierende Geschichten, eine Führung voller Technik, Mut und Leidenschaft.

Mehr als 100 Jahre Motorradgeschichte entdecken Führung durch das Deutsche Motorradmuseum Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise durch mehr als 100 Jahre Motorradgeschichte. Bei der Führung durch das Deutsche Motorradmuseum begegnen Ihnen legendäre Rennmaschinen, seltene Prototypen und historische Klassiker. Entdecken Sie außergewöhnliche Exponate und erfahren Sie die Geschichten, die sich hinter ihnen verbergen. Die Führung präsentiert Ihnen ausgewählte Highlights der Sammlung – von großen Momenten des Rennsports über wegweisende technische Entwicklungen bis hin zu überraschenden Hintergrundgeschichten. Dabei geht es nicht nur um Daten und Fakten, sondern vor allem um die Menschen, Ideen und Erfolge, die die Geschichte des Motorrads geprägt haben. Welche Maschinen wurden zu echten Rennsportlegenden? Welche Erfindungen und technischen Entwicklungen wirken bis heute nach? Und welche Geschichten stecken hinter den besonderen Exponaten? Die Führung vermittelt Erfindergeist, Mut und Leidenschaft und bietet spannende Einblicke für Motorradfans ebenso wie für Familien, Technikbegeisterte und neugierige Entdeckerinnen und Entdecker. Erleben Sie mehr als ein Jahrhundert Motorradgeschichte aus nächster Nähe – unterhaltsam, informativ und für die ganze Familie.