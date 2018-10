"Hautnah" - Konzert

Am Samstag, 03.11.2018 veranstaltet der Liederkranz ein Konzert der besonderen Art. Fast schon in Wohnzimmer-Atmosphäre werden der gemischte Chor und der Chor2000 an diesem Abend zu hören sein.Beginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus in Widdern.

Außerdem werden die Village Voices aus Roigheim diesen Abend musikalisch mitgestalten.Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an den musikalischen Teil findet ein Stehempfang mit kleinen Snacks und Getränken statt. Für das leibliche Wohl wird also auch gesorgt sein.Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.