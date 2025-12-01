Hautnah-Konzerte - Andreas Kissenbeck inl. Weihnachtsparty

Hautnah Konzerte - Genießen Sie exklusive Aufführungen in intimer Atmosphäre.

„Konzert, Lesung, Schokolade “

Mit seinem Bühnenprogramm inspiriert Andreas Kissenbeck alle Sinne und entführt sein Publikum auf eine Reise zu den großen Fragen nach Mensch und Kosmos. Mit Musik, Humor und zart schmelzender Schokolade entfacht er eine sinnliche Faszination für all das, was wir wissen, was wir nicht wissen und was wir vielleicht niemals wissen werden. Er zeigt, was Wissenschaftler erforscht, Philosophen erdacht und Künstler erschaffen haben, um Antworten zu geben.

Dabei geht es um ALLES: Woher stammt das Universum? Wie entsteht unser Bewusstsein? Ist künstliche Intelligenz ein Jemand und kann man sie heiraten?

Außerdem geht es um NICHTS: Wieso gibt es neun verschiedene Arten davon? Wie kann es Kunstwerke aus Nichts geben?

Und natürlich geht es um SCHOKOLADE: Warum ist sie unter Philosophen ein Symbol für den Sinn des Lebens?

Manchmal braucht es mehr als Worte. Kissenbeck hat zu den verschiedenen Themen Klavierkompositionen geschrieben, die zum Nachsinnen einladen. Auch die Verkostung der Schokolade steht mit den Inhalten in direkter Verbindung und eröffnet einen Zugang über die Grenzen des Verstandes hinaus.

Der Reiz des Rätselhaften, die Klänge des Klaviers und der Geschmack der Schokolade verwandeln den Moment in einzigartiges Erlebnis. Ein Abend für Musikfreunde, Hobbyphilosophen, Kunstliebhaber, Forschergeister und für Genießer, die die süßen Momente des Lebens zu schätzen wissen.

Der Autor, Komponist und Pianist Andreas Kissenbeck ist international konzertierender Musiker, studierter Mathematiker und promovierter Geisteswissenschaftler. Unter dem Titel „Wenn ALLES aus NICHTS ist, wozu dann SCHOKOLADE“ zeigt er live, wie Kunst, Naturwissenschaft und Philosophie auf die Welt blicken. Als Pianist bekam er Auszeichnungen (u.a. Zeitschrift Jazz Thing, Süddeutschen Zeitung). Außerdem hat er zahlreiche CDs, Bücher und Artikel veröffentlicht. Er lehrt als Professor an der Hochschule für Musik und Theater München.