Hautnah-Konzerte - Rolf Stahlhofen

Hautnah Konzerte - Genießen Sie exklusive Aufführungen in intimer Atmosphäre.

„Der Soul- und Sinnstifter“

Er bewegt viel mit Musik und Menschlichkeit: Rolf Stahlhofen ist wahrscheinlich einer der Musiker, der wirklich alle Jobs hinter und auf der Bühne gemacht hat. Von Roadie bis Headliner. Auch jenseits des Musikgeschäfts hat sich das Stimmwunder immer eingesetzt. Für Menschen, die Hilfe brauchen.

Denn Leben heißt für ihn Miterleben – und wer etwas ändern will, packt am besten an.

„Volle Kraft voraus“, mit großer Inbrunst verewigt sich Rolf Stahlhofen mit dem Song auf dem Platinprämierten Album ZION der Söhne Mannheims . Es bleibt nicht der einzige. Die Seele aus dem Leib singen, ja das kann er. Stahlhofen, das Soulkraftwerk. Er knüpft sich zeitlebens an den Schwur, sofort mit der Musik aufzuhören, wenn er sich nicht mehr mit voller Leidenschaft einbringt. Jeder Auftritt bleibt bis heute eine Herzensangelegenheit.

Musik und Texte, die im Herzen bleibe, das zeichnet seine Solo-Alben aus. 2004 klinkt er sich bei den Söhnen Mannheims aus und veröffentlicht sein Debüt „Zeit was zu ä ndern“, im Jahr 2009 folgt „Besser Jetzt als Nie“. Er wirkt bei „Tabaluga von Peter Maffay mit, steht auf der Bühne mit Udo Lindenberg bei „Rock gegen Rechts“ und ist vor allem immer wieder als „Rolf Stahlhofen & Friends“ mit seiner Band auf Tour. Ob mit seinen diversen Bands auf ausverkauften Tourneen durch die grössten Arenen in Deutschland Schweiz und Österreich oder nur vom Piano begleitet.

Rolf Stahlhofen ist ein Musik-Gigant mit großem Herz, das zeigt sich auch in seinen Projekten für andere Menschen. Er gründet die Stiftung Water is Right und versorgt Millionen Menschen mit sauberes Trinkwasser in aller Welt oder engagiert sich als UN-Botschafter für menschenwürdige Siedlungen. Wie hat er nur all die Jahre verbracht – in hunderten Clubs, auf tausenden Konzerten in aller Welt, immer sein ganzes Herzblut in die Waagschale werfend? Rolf Stahlhofen antwortet knapp, aber herzlich: „Mit einem Lächeln.“

Einlass: 19.00

Beginn: 19.30

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750