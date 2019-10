Hautzinger/Loibner/Rosmanith: Brot & Steine

Drei Meister ihrer Fächer, die seit vielen Jahren befreundet sind und sich nun unter dem Namen BROT & STERNE gemeinsam auf eine aufregende musikalische Reise durch die verschiedensten Klangumgebungen fern jeder stilistischen Zuordenbarkeit begeben.

-Franz Hautzinger, Matthias Loibner und Peter Rosmanith erzeugen einen ganz eigenen, fesselnden Weltmusiksound, einen der immens viel Atmosphäre entwickelt und in fantasievollster Weise bunteste Bilder einer weit entfernten Welt in die Gedanken der HörerInnen malt. Eine ganz eigene musikalische Welt. Es ist ein Ort, an dem ein musikalischer Dialekt gesprochen wird, der seine Einflüsse aus den unterschiedlichsten Richtungen bezieht - aus dem Jazz, der Filmmusik und aus vielen, vielen Spielformen der Musik. Hier sind drei Geschichtenerzähler am Werk, denen es gelingt mit ihrer Musik ganz tief unter die Haut zu gehen.

Ihre CD "Tales of Herbst" ist beim Berliner Label Traumton erschienen. Die Produktion wurde vom Öst.Musikfonds und vom SKE Fonds der Austro Mechana gefördert und erhielt den von der Tageszeitung "derStandard" und Radio Ö1 vergebenen Ö1-Pasticcio-Preis.

Für die Ö1 Hörspielproduktion "Das Wechselbälgchen" von Christine Lavant hat das Ensemble "Brot & Sterne" die Musik gestaltet. Diese Produktion wurde 2015 vom Ö1-Publikum zum Hörspiel des Jahres gewählt. In der ungekürzten Fassung als Klangbuch beim Mandelbaum Verlag erschienen.