Hawelka

Spätestens seit dem letzten Maifeld-Derby sind Hawelka und Ellmaurer gute Freunde. Warum auch nicht? Was die Stuttgarter mit schweren Noise-Gitarren dem Blues antun, machen Ellmaurer aus Heidelberg krautig mit dem, was man mal Pop genannt hätte. Zwei Mal irre deutsche Texte mit Frickelei – das geht so gut zusammen, dass die beiden Bands im Frühjahr gleich eine gemeinsame Mini-Tour veranstalten. Die Rakete ist der perfekte Ort, um so viel unerhörte Popmusik am späteren Abend einem entdeckungsfreudigen Publikum vorzuspielen.

Honorarfreies Bandfoto Hawelka von Duncan Smith im Anhang, weitere hier: https://www.hawelka-band.de/info

Hörprobe Ellmaurer: https://www.youtube.com/watch?v=CzVsPoHjfVc

Hörprobe Hawelka: https://youtu.be/qeEPpSywVMY