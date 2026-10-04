„Für mich war Chopin schon immer wie ein Idol, und seine Musik liegt mir seit meiner Kindheit sehr am Herzen. Als ich mich als Musiker weiterentwickelte, wurde mir bewusst, wie natürlich er meine eigenen Kompositionen beeinflusste.“ Hayato Sumino, einer der vielseitigsten jungen Piano-Stars, macht aus dieser künstlerischen Nähe den Ausgangspunkt eines Programms, das Chopins Klangwelt mit eigenen Werken und freien Improvisationen weiterdenkt. Saint-Saëns’ „Danse macabre“, Thomas Adès’ Mazurka und Strawinskys „Feuervogel“ in Guido Agostis spektakulärer Klavierfassung setzen dazu markante Kontraste.