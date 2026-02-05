HAYDI! HEIMAT!

Was ist Heimat?, lautet die Hausaufgabe. Kemal ist überfordert. Sein Fußballtrikot? Türkischer Milchreis? der deutsche Pass? Auch Ella, die mit ihrer Mutter ständig umzieht, hat keine Idee. Doch zusammen finden sie ihr eigenes Heimatgefühl.

Einen Gegenstand, der für Kemal „Heimat“ bedeutet, soll er in die Schule mitbringen. Das Fußballtrikot, sagt der Vater; Heidi, ihr Lieblingskinderbuch aus der Türkei, schlägt die Oma vor. Kemal ist aber völlig ratlos. Da steht Ella in seinem Zimmer, die Neue aus dem 10. Stock. Auch für sie ist Heimat nicht fassbar; ständig zieht sie mit ihrer Mutter um.

Gemeinsam beschließen Ella und Kemal, ihr eigenes Heimatgefühl zu erfinden. Dazu erklimmen sie das Hochhaus und werden zu Gipfelstürmer*innen mit Omas Kinderbuch, das sie spielend neu interpretieren.