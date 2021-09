Haydns Schöpfung -Gaechinger Cantorey

Joseph Haydn feierte mit diesem Spätwerk seinen größten Triumph: Die Anerkennung, die ihm für das Oratorium »Die Schöpfung« zuteilwurde, stellte all seine früheren Erfolge in den Schatten. Als führender Komponist von Sinfonien war er in aller Munde, für seine Streichquartette liebten ihn unzählige Adelige und Laienmusiker, und mit den späten Messen sicherte er sich die Gunst seines Fürsten Esterházy. Aber »Die Schöpfung«, 1798 uraufgeführt, traf den Nerv der Zeit. Sie vereint Haydns orchestrale Finesse mit wirkungsvollen Chören, sie kombiniert die anschauliche Schilderung der Schöpfungsgeschichte mit feiner klanglicher Ausdeutung und ist gleichsam ein musikalisches Manifest der Epoche der Aufklärung.

Schöpfung ist Anfang und Aufbruch. Da ist es nur folgerichtig, wenn die Gaechinger Cantorey und Hans-Christoph Rademann mit diesem Oratorium ihre Konzertreihe im Forum am Schlosspark eröffnen. Nach dem Vorbild Georg Friedrich Händels hat Haydn sein bildgewaltiges Opus dreiteilig angelegt. Der erste Teil schildert mit der Erschaffung der Erde, der Pflanzen und des Firmaments die ersten vier Tage der Schöpfungsgeschichte, im zweiten Teil kommen die Geschöpfe hinzu. Der dritte Teil thematisiert das Leben der ersten Menschen Adam und Eva und gipfelt in großen Lobes- und Dankes-Chören. Bis heute erlebt »Die Schöpfung« eine ununterbrochene Aufführungstradition, an der sich jedes Weltklasse-Ensemble messen lassen kann.