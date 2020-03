Nach einer langen Deutschlandpause kehrt Hayko Cepkin 2020 für ein Konzert wieder nach Stuttgart zurück. Der beliebte türkische Rockstar fällt gerade durch seinen ganz eigenen Stilmix aus Rock, Arabesque, Industrial- und Alternative Metal auf.

Seine Bühnenshows, die Musik und Video-Clips bilden dabei ein Gesamtkonzept, das so bisher keine Vergleichbarkeit in der Türkei fand. Der studierte und mehrfach ausgezeichnete Cepkin ist in seiner Community bereits eine gefeierte Berühmtheit. Seine Alben "Sakin Olmam Lazım", "Tanışma Bitti", "Sandık" und "Aşkın Izdırabını..." wurden alle als unvergleichbare Projekte veröffentlicht.

2019 brachte er die Single „Hayvan“ heraus. Mit seinem im Jahr 2016 herausgebrachten Album "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" führt Hayko Cepkin seine Konzertreihe fort. Inzwischen ist der 1978 in Istanbul geborene Musiker von den (Rock-)Festivals in der Türkei nicht mehr wegzudenken. Umso mehr freut es uns, dass wir die Sehnsucht nun endlich stillen können.