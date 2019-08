Hayley Reardon ist fasziniert vom Mysterium der Erkenntnis. Ihre kommende Veröffentlichung mit dem Titel Where I Know You untersucht künstlerisch, was es bedeutet, sowohl uns selbst, als auch die Menschen um uns herum zu sehen und zu verstehen. Das Projekt bietet eine zutiefst persönliche Reflexion darüber, wie Geschichten es uns erlauben, Dinge von Menschen zu wissen, die nicht mehr da sind. Für Reardon ist diese EP ein Fest des bei sich selbst Ankommens und des Erzählens der Geschichten der Menschen, die ihre eigene Lebensgeschichte beeinflusst haben. Reardon ist in Massachusettes aufgewachsen, dort entwickelte sich ihre Leidenschaft für Erzählungen schon in jungen Jahren, als sie die alte Epiphone ihrer Mutter aufnahm und begann Folk Songs zu schreiben. Seit ihren ersten Anfängen teilt sich Reardon die Bühne unter anderem mit Acts wie Lori McKenna, Anais Mitchell, Jessica Lea Mayfield und Birds of Chicago. Ihre rohe Kunstfertigkeit weist ein lyrisches und melodisches Gewicht auf, das ihrem Alter weit voraus ist, was sich in ihren vorherigen Veröffentlichungen bereits gezeigt hat. Nachdem ihre Musik als "brillant bewegender Folk/Pop mit lyrischer Tiefe und Seele" (Performer Magazine) und als "ein melancholisches kleines Meisterwerk" (American Songwriter Magazine) beschrieben wurde, verbindet sich Reardon mit sich und ihrer Kreativität wie nie zuvor. Das Ergebnis, Where I Know You , enthält eine subtile Tiefe und Weisheit, die viel mehr mit Patty Griffin, Lucinda Williams und Tracy Chapman gemein hat, als mit vielen der jungen Pop Singer/Songwriter von heute. Durch ihr sanftes Gitarren-Picking und ihre außerordentlich reiche Stimme, erinnert Reardon, mit einem unverkennbaren modernen akustischen Klang, an die Folk-Tradition von gestern. Songs zu schreiben, zu denen man einen Bezug hat ist ihre Gabe, die es ihr ermöglicht, die Zuhörer mit vertrauten, verletzlichen und nachdenklichen Texten voll und ganz in ihren Bann zu ziehen. Diese Intimität hört man auf der Single "Where I Know You", wo Reardon sanft singt: "als wir endlich das Grab gefunden hatten/ sah ich deinen Vater auf deinem Gesicht". Weiteres Anhören der EP offenbart mehrere melodische und lyrische Aufhänger, wie in dem Refrain von "Bethany," in dem sie singt: "Sie war frei, aber Freiheit kommt niemals leicht/ und Liebe kommt niemals frei". Reardon lädt alle ein sich näher aufeinander zu zubewegen und wird zu einem Geschichtenerzähler, denn jeder Track spiegelt ein anderes Stück persönlicher Geschichte wider. Entstanden ist die Idee hinter Where I Know You , als Hayley 2017 eine einzigartige Tour durch „vertraute Räumlichkeiten und nicht-traditionelle Venues" durch ganz Großbritannien unternommen hatte.