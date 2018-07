× Erweitern Haynrich

Eine starke, rauchige Stimme gepaart mit schnörkellosen Gitarren-, Bass- und Schlagzeugparts sowie expressive, direkte Texte machen den charakteristischen Sound der Düsseldorfer aus. Einflüsse von modernem deutschen Rock verweben sich mit dem Sound der 70er & 80er in einem elektrisierenden Klangteppich. Die feinen Gitarrenriffs stehen in Tradition von Sting und Prince. HAYNRICHS Musik will Spiegel des Lebens sein: Mal melancholisch, leise, nachdenklich. Mal explosiv, laut, aufschreiend. Sein Publikum soll sich darin wiedererkennen.