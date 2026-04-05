Hazel Brugger – Good Evening Europe

Hazel Brugger ist offiziell im Comedy-Olymp angekommen. Ausverkaufte Arenen, ein Millionenpublikum im Netz, internationale Auftritte von London bis New York – und als Krönung die Moderation des „Eurovision Song Contests“. Nur: Was macht man, wenn beruflich alle klatschen, aber zuhause im Dorf trotzdem niemand beeindruckt ist? In ihrem fünften Bühnenprogramm „Good Evening Europe“ erzählt die „Königin der Schlagfertigkeit“ (Jury Deutscher Kleinkunstpreis 2024) von der merkwürdigen Zwischenwelt zwischen Glanz und Gülle, Starsein und Supermarkt. Es geht um Erfolg, Erwartungen – und darum, warum Ruhm als Mutter ungefähr so nützlich ist wie ein Designerkleid beim Windelwechseln. Hazel Brugger – gewohnt klug, trocken und mit kalten Fingern immer am Puls der Zeit.