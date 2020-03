Pop-Punk will never die! So lautet die Parole der Band Hazel The Nut. Die drei Würzburger Jungs haben sich dieser Musik verschrieben, die sie durch Bands wie Blink 182 und aus Filmen wie Amercian Pie lieben gelernt haben. Seit 2012 nehmen sie jedes Konzert zwischen provinziellem Jugendzentrum und großem Open Air Festival mit. Ihr Weg führte sie durch ganz Deutschland und auch in europäische Nachbarländer, wo sie die Bühnen mit namenhaften Bands wie Manfred Mann’s Earth Band, SDP, Swingin‘ Utters und Madsen teilten. Ihre Eigenkompositionen mit eingängigen Melodien und treibenden Punkrock-Riffs verewigten die Hazels bereits auf drei Alben. 2018 erhielten die Jungs die Auszeichnung als deutsche Punkrockband vom Deutschen Rock & Pop Preis und gingen 2019 auf ihre erste eigene Deutschland-Tour mit Stops in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Essen und München. Im Jahr 2020 geht der Spaß mit den Jungs weiter, denn diese werden im Frühjahr wieder auf Tour gehen und brandneue Songs präsentieren.