Zum Saisonauftakt der HBF trifft der amtierende Deutsche Meister SG BBM Bietigheim auf den aktuellen Pokalsieger Thüringer HC.

Eine Woche vor dem Bundesligastart fällt am31. August um 19.30 Uhr in der MHPArena in Ludwigsburg der offizielle Startschuss in die Saison 2019/20. Beim HBF-Supercup werden der aktuelle Deutsche Meister und Vize-Pokalsieger SG BBM Bietigheim und der amtierende Pokalsieger sowie Vize-Meister Thüringer HC um den ersten Titel der neuen Spielzeit kämpfen.

Christoph Wendt, Geschäftsführer der HBF, blickt erwartungsvoll auf den HBF Supercup 2019: "Einen passenderen Start in die neue Saison hätten wir uns nicht wünschen können. Die Zuschauer erwartet schließlich gleich zu Beginn der Spielzeit ein absoluter Leckerbissen im deutschen Frauenhandball: Bietigheim gegen Thüringen in einer Top-Location wie der MHPArena. Wir sind sehr gespannt, wie das Kopf-an-Kopf-Rennen der vergangenen Saison weitergeht und welches Team im Supercup die Nase vorn hat."

Die SG BBM Bietigheim richtet den HBF Supercup erstmalig aus. Geschäftsführer Torsten Nick: "Nach dem hochdramatischen Saisonfinale 2018/2019 freuen wir uns sehr, der Region sowie unseren Fans und Netzwerkpartnern gleich zum Start der neuen Spielzeit mit dem HBF Supercup 2019 ein echtes Highlight präsentieren zu können. Die MHP Arena bietet den perfekten Rahmen für das erste Kräftemessen der beiden deutschen Spitzenmannschaften."

Der Supercup wird in diesem Jahr bereits zum siebten Mal von der HBF veranstaltet. Der Rekord-Supercup-Sieger aus Thüringen ist bereits zum vierten Mal dabei. Bei allen bisherigen Teilnahmen - 2015, 2016 und 2018 - konnte das Team um Trainer Herbert Müller den Supercup gewinnen. Die SG BBM Bietigheim kann ebenfalls eine weiße Weste vorweisen: Bei der Supercup-Teilnahme 2017 holten sich die Baden-Württembergerinnen den Titel gegen den Buxtehuder SV. Die beiden Liga-Begegnungen der abgelaufenen Saison zwischen den Thüringerinnen und der SG BBM gingen denkbar knapp aus: Jede Mannschaft konnte ihr jeweiliges Heimspiel mit einem bzw. drei Toren für sich entscheiden.