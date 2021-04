HCOB vs. TSB Horkheim

Es ist ein besonderes Spiel. Ein Klassiker des württembergischen Handballs unter besonderen Vorzeichen. Es geht für den HC Oppenweiler/Backnang darum, gut in die Aufstiegsrunde zu starten. Ein Sieg unterstreicht die Ambitionen auf einen Platz unter den ersten Vier und der Gewinner hat die Zwischenrunde im Blick. Es sind keine Zuschauer in der Halle, das ist ungewohnt, das ist schade. Aber der HC Oppenweiler/Backnang ist froh, dass überhaupt wieder gespielt werden kann. Und auch ohne Zuschauer ist das Heimrecht ein Vorteil, den es zu nutzen gilt. Es wird schwer, Horkheim ist super eingespielt. Aber auch die Handballer aus Oppenweiler gehen die Partie mutig an. Eine Prognose? Im Derby sowieso schwer, angesichts von fünf Monaten Pflichtspielpause quasi unmöglich.

Gegen keinen anderen Rivalen hat der HC Oppenweiler/Backnang beziehungsweise der TV Oppenweiler bislang so oft gespielt wie gegen den TSB Horkheim. Die nun bevorstehende Begegnung ist die 44. in einem Pflichtspiel. Sieben Mal trafen beide Clubs in Pokalspielen aufeinander, sowohl im süddeutschen wie auch im württembergischen Pokal. Die bedeutsamste Begegnung war dabei das Endspiel um den Süddeutschen Pokal 1987. Der in der Regionalliga spielende TVO gewann gegen den Oberligisten aus Horkheim damals mit 24:18 und durfte einen seiner größten Erfolge bejubeln.

Nach einigen Jahren Pause sind die Spiele zwischen dem HCOB und dem TSB seit 2015 wieder regelmäßige Saisonhighlights in der Dritten Liga. Setzten sich zunächst meist die Horkheimer durch, wendete sich das Blatt zuletzt vor allem bei den Spielen im Murrtal. Der HCOB siegte im Dezember 2018 durch den direkt verwandelten Freiwurf von Ruben Sigle. Auch beim bislang letzten Duell im Februar 2020 stand ein knapper Heimerfolg zu Buche.

In der Aufstiegsrunde für die zweite Handball Bundesliga treten 14 Teams für 2 Tickets an! Die Teilnehmer an der Aufstiegsrunde sind nach geografischen Gesichtspunkten in zwei Siebener-Staffeln eingeteilt. Die Teams, die in der leider nur kurzen Punktspielrunde in den Staffeln Nord-Ost und Nord- West gespielt hatten, wurden als Gruppe A (Nord) zusammengelegt. Die Teams aus den Staffeln Mitte und Süd bilden die Gruppe B (Süd). Die weiteste Fahrtstrecke in der Gruppenphase beträgt 532 Kilometer (von Rostock nach Hagen), in der Finalrunde kann es dann auch einmal quer durch die gesamte Bundesrepublik gehen. Auf den HC Oppenweiler/Backnang warten mit dem VfL Pfullingen, dem TSB Horkheim, der TV 08 Willstätt, der TuS 04 Dansenberg, der HSG Hanau und der HSG Krefeld Niederrhein sechs starke Mannschaften.