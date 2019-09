HD Bass - All Night Long

Unter der Federführung von Royal Rumble Drum'n'Bass geben sich bei HD Bass altbekannte und neue Drum & Bass Talente die Ehre.

Diesmal kommen 2 lebende Legenden aus dem Rhein-Neckar-Delta zum Zuge und wir präsentieren Euch den ersten ALL NIGHT LONG Event mit Bassface Sascha und E.Decay im Club der halle02.

Also Termin schon mal FIX in den Kalender eintragen, in Heidelberg feiern wir zusammen in den Tag der Deutschen Einheit rein, let´s get ready to rumble, HD Bass Crew!

Heute ALL NIGHT LONG w/ Bassface Sascha & E.Decay!

Hosted by MC Soultrain & MC Marvelous