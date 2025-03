Heal The World - Rock und Poesie

Siggi Schwarz & Friends für das Haus Linde

Tief bewegen will „Rock und Poesie“ mit ihrem Programm „Heal the world“. Alte und neue Rocksongs, präsentiert mit den Siggi Schwarz & Friends rund um den engagierten Gitarristen, Komponisten, Produzenten und Veranstalter Siggi Schwarz aus Heidenheim und nachdenklich machende Poesie aus der Feder von Pfr. i. R. Eva-Maria Busch wollen an diesem Abend stärken, ermutigen und fröhlich tanzen machen.

Dieser Abendgottesdienst für Ausgeschlafene findet in Kooperation mit dem Haus Linde e.V. statt.

​

Der Abendgottesdienst findet am Sonntag, den 6. April 2025 um 19 Uhr in der Stadtkirche Göppingen statt (Einlass 45 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes).

Die Online-Eintrittskarten (freie Platzwahl) sind kostenfrei – wir bitten am Ausgang um eine Spende zur Unterstützung der Arbeit des Haus Linde.