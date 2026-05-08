HEALTH bewegen sich mühelos zwischen Industrial, Metal, elektronischem Noise und popaffinen Momenten. Am 5. August liefert das US-amerikanische Trio in Stuttgart im Im Wizemann eine ihrer für ihre kompromisslose Wucht bekannten Liveshows ab.

Über die Jahre hat sich der Sound von HEALTH stetig weiterentwickelt – von harschen, experimentellen Anfängen hin zu einer eigenständigen Mischung aus brachialer Energie, düsterer Atmosphäre und eingängigen Hooks, die auch das aktuelle Album "Conflict DLC" prägt. Songs wie „Ordinary Loss“ und „Vibe Cop“ stehen exemplarisch für diese Balance aus Druck und Melodie, während „Shred Envy“ und „Thought Leader“ neue Facetten zwischen Clubtauglichkeit und emotionaler Tiefe eröffnen.

Live übersetzen HEALTH diese Vielschichtigkeit in ein Erlebnis, das eher einem kontrollierten Ausnahmezustand als einem klassischen Konzert gleicht. Druckvolle Riffs, treibende Beats und flächige Elektronik verschmelzen zu einem Sound, der körperlich spürbar wird und das Publikum unmittelbar hineinzieht. Dabei gelingt es der Band, Chaos und Präzision gleichzeitig zu transportieren und eine Atmosphäre zu schaffen, die sich zwischen Ekstase und Katharsis bewegt.