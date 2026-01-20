Heart of Bosphoria

Ein Herz - Zwei Kontinente.

Rock Around the Orient (R.A.T.O) ist eine fünfköpfige Rockband aus Frankfurt am Main und spielen neben ihren eigenen Songs, ihre eigenen Interpretationen von handverlesenen musikalischen Stücken aus dem anatolischen Orient. R.A.T.O. bezeichnet seinen eigenen Musikstil als Oriental Rock. So wie der Name der Band besteht ihr Sound aus einer gelungenen Mischung aus Rock, Blues und orientalischen Melodien und verleiht somit den einigen Zuhörern bereits bekannten Liedern einen frischen Touch. Die Musiker bedienen sich dabei musikalischer Elemente aus dem Orient sowie Blues, Indie, Funk und Fusion.

Sinem Vurgeç Music – Türkische Klangwelten zwischen Tradition und Moderne. Gegründet 2025 von der Sängerin Sinem Garnateo Weber (geb. Vurgeç), vereint das Sinem Vurgeç Music traditionelle türkische Volksmusik mit modernen Pop- und Rockelementen. Mit ihrer kraftvollen Stimme bringt Sinem vergessene Melodien, Balladen und Gedichte – etwa von Nazım Hikmet – neu zum Leben. Ihre Musik erzählt von starken Frauenstimmen vergangener Zeiten, von Liebe, Wehmut und gesellschaftlichem Wandel. Gemeinsam mit dem Gitarristen Enis Akmut bildet sie ein Duo, das durch Percussion, Gitarre und erzählerische Elemente ein intensives Live-Erlebnis schafft. Auftritte in Stuttgart und Esslingen zeigen: Diese Musik berührt – und lädt zum Nachdenken wie zum Tanzen ein.