Heartbreak Hotel [UA]

Wir befinden uns in einem abgelegenen Hotel, irgendwo im Nirgendwo. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Alle Zeiger stehen wie festgenagelt auf 13:30 Uhr, jeder Kalender zeigt den 16. August 1977 an. Auch die einzigen vier Gäste scheinen wie aus der Zeit gefallen zu sein. So unterschiedlich sie auf den ersten Blick sein mögen, so ähnlich sind sich doch im Ganzen. Sind sie vielleicht sogar ein- und dieselbe Person? Ein aufstrebender Rockstar, ein Leinwandheld, ein Vergessener und eine müde Legende. Sie alle erzählen aus ihrem Leben und singen ihre Lieder. Sie alle sind auf der Suche nach sich selbst. Sie alle sind Gefangene im »Heartbreak Hotel«.

Elvis Presley, 1935 geboren und 1977 verstorben, war wohl der erste echte Weltstar der Postmoderne. Ein pures Gesangstalent und herausragender Interpret unzähliger weltweit bekannter Hits. Er war aber auch ein Getriebener und Suchender, der zum Spielball öffentlichen Interesses wurde und viel zu früh seinen eigenen Dämonen erlag. »Heartbreak Hotel« ist eine musikalische Hommage und begibt sich auf Spurensuche nach dem einzig wahren King of Rock’n’Roll. Ein Abend, der Sie mit hundertprozentiger Sicherheit hüftschwingend in die Nacht entlassen wird!