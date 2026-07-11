Hearts and Bones meets Kauz

Sind die Drei schon getrennt voneinander sensationell, so vereinen sie sich hier in all ihrer Gegensätzlichkeit zur musikalischen Trikolore!

Stimmgewalt trifft auf feines Saitenspiel, Sanftmut auf Rauheit, Liebreiz auf Kauzigkeit, Saiten auf Knöpfe, Mondlicht auf Lagerfeuer…

Jens Heckermann (Sänger der ehemaligen „Fünf“, alias Kauz) und das Duo Hearts and Bones mit Biggi Binder und Barbara Gräsle berauschen ihre Gäste mit großer Instrumentenvielfalt und einer faszinierenden musikalischen Bandbreite, die von irischen Traditionals über Seemannslieder bis hin zu spanischen Canciones reicht.

Hört hin!!